SAÜ'ye Küresel Mükemmellik ödülü

Sakarya Üniversitesi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından Küresel Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından yürütülen 2018 EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü'ne başvuran Sakarya Üniversitesi iki alanda ödül kazandı. 18 Ekim 2018 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilen ödül törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (SAÜDEK) Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuba Canvar Kahveci katıldı.

Sakarya Üniversitesi, 2018 EFQM Küresel Mükemmellik Ödüllerine başvurusunu geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdi. Ardından, 14-18 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'dan gelen gönüllü değerlendirmeciler tarafından gerçekleştirilen saha ziyareti ile üniversitenin birkaç yıllık performans sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Böylece EFQM Mükemmellik Modeli'ne göre üniversitenin puanı belirlendi. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan geri bildirim raporuna göre EFQM Ödül Jürisi tarafından yapılan nihai karar ile Sakarya Üniversitesi “Müşterilere için Değer Katma” ve “Kurumsal Yetenekleri Geliştirme” temel kavramları bazında 2 başarı ödülü almaya hak kazandı. Aynı zaman Sakarya Üniversitesi'nin üç alandaki uygulaması uluslararası düzeyde rol model olarak belirlendi. Ekip tarafından belirlenen bu üç alan; Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS), öğrenci odaklı eğitim-öğretim yaklaşımı ile kurumun tamamında ve tüm temel kavramlar bazında dengeli olarak gelişmesi olarak açıklandı.

Sakarya Üniversitesi, ödül aldığı “Müşteriler için Değer Katma” ile hizmet sunduğu tüm kesimlere, gereksinimleri, beklentileri ve fırsatları anlayarak, tahmin ederek ve karşılayarak sürekli olarak değer kattığı onaylanmış oldu. Üniversitenin diğer ödül aldığı alan olan “Kurumsal Yetenekleri Geliştirme” ise SAÜ'nün organizasyonel sınırlarının içindeki ve ötesindeki değişimi etkin bir şekilde yöneterek yeteneğini geliştirme konusunda başarılı olduğunu gösteriyor. Kalite yolculuğuna 2006 yılında başlayan Sakarya Üniversitesi, 2010 yılında Ulusal Mükemmellik Ödülü, 2013 yılında Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ile 2015 yılında EFQM Mükemmellik Ödülü'nü kazanmıştı.