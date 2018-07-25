Savaş caddesi yenileniyor

İlçe genelinde kaldırım, asfalt ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdüren Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaosman Mahallesi Savaş Caddesi’nde çalışmalara başladı. Ekipler tarafından trimer çalışmalarının tamamlanmasıyla altyapı ve yağmur suyu düzenlemesine devam ediliyor. Altyapı kurumları TELEKOM, SASKİ, AGDAŞ VE SEDAŞ’ın eş zamanlı yürüttüğü iletişim, elektrik, su, ve doğalgaz çalışmalarından sonra Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de asfalt çalışmalarına başlayacak. Dört yıldır ilce genelinde çok ciddi bir asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Karaosman Mahallesi Savaş Caddesinde yapımı devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızdaki geçici sıkıntılara katlanan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir taraftan planlarımızı yapıyor bir taraftan da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaçlarımızı belirliyor; muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, baskı beton, kilitli parke, asfalt çalışmalarımızı büyük bir hızla yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm ekiplerimiz; vatandaşlarımızın hiçbir şekilde sıkıntı çekmemesi için büyük bir hassasiyetle görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar" dedi.