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03 Mayıs 2018 11:20

SEDAŞ 3. Proje fikri yarışması ödül töreni gerçekleşti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.

SEDAŞ 3. Proje fikri yarışması ödül töreni gerçekleşti

03 Mayıs 2018 11:20

Ş. tarafından düzenlenen ‘3. Proje Fikri Yarışması 2018’ ödül töreni geniş katılımla gerçekleşti.


Ş. tarafından düzenlenen ‘3. Proje Fikri Yarışması 2018’ ödül töreni Sakarya’daki bir otelde düzenlendi. Törene Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yalçın, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve davetliler katıldı.


Gerçekleşen törende bir konuşma yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Bölgemize daha iyi hizmet yapabilme adına gençlerimizin proje birikimini alabilme adına ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu yola çıkarken üniversite öğrencileri ile birlikte proje sürdürebirlilğini nasıl sürdürebiliriz, nasıl yenilikçi projelere imza atabiliriz, bunları nasıl hayata geçirebiliriz ve en önemlisi öğrencilerimizi SEDAŞ’a nasıl katabiliriz diye arkadaşlarla oturduk konuştuk. Her yıl olduğu gibi bu senede proje yarışmasını bugün sonlandıracağız. Bu seneki projemizde 62’ye yakın başvuru oldu. Türkiye’de genellikle elektrik dağıtım sektöründe özelleştirmeler sonrasında yatırımların 4 kat arttığını düşünürsek yatırımlar içerisinde bazı projelerin artık teknolojik ve yeniliklere açık olduğunu gördüğümüzde şebekelerimizde yeniliklere açık olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu yarışmalarda yeni teknolojiler, yeni inovasyon projeleri ortaya çıkıyor. Bu projeler bizlere ulaştığı için bizlerde sizlere her zaman destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Konuşmaların sonrasında proje kapsamında ödül alanlara ödülleri başta Güven olmak üzere protokol tarafından verildi.




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