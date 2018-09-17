SEDAŞ'tan drone ile bakım çalışması

SEDAŞ Söğütlü ve Ferizli'nin enerji hatlarında drone ile kaliteli hizmet için bakım yapıyor.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de kış gelmeden bakım çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Özellikle hatların altında enerji nakil hatlarına temas edecek ve fırtına da kesintilere yol açacak ağaçlık bölgelerde ekipler, bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafolardan çekilen güçlerin kapasiteleri kontrol altında tutulurken, termal kameralarla tespit edilen noktalara müdahale ediliyor, direk, izolatör, dağıtım trafoları bakımları da gerçekleştiriliyor.

SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri, günümüz teknolojisi kapsamında bakım programında drone ile tespitler yapıyor. Özellikle orman içi enerji hattı geçişlerinde bitki örtüsü nedeniyle kısa sürede müdahale edilemeyecek elektrik şebekesindeki direklerden, droneların üzerinde yer alan kameralarla çok yakından görsel ve video çekimleri yapılarak, arıza kaynağı olabilecek noktalar tespit ediliyor.

SEDAŞ Şebeke Operasyon ekiplerinin en kapsamlı bakım çalışmalarından birisi de Sakarya'nın Karadeniz'e açılan güzergahında yapıldı. Sakarya Ovası üzerinde yer alan ve son dönemde hızla büyüyen, Sakarya İli'nin ilçelerinden olan Söğütlü ve Ferizli'de, enerji dağıtım ana hatlarında drone ile ön tespiti yapılan bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Söğütlü ve Ferizli'de enerjinin kalitesi sürekliliği ve müşteri memnuniyeti için kapsamlı bakım çalışmalarına ağırlık verildi. Söğütlü-Ferizli Şebeke Operasyon Ekipleri Vardiya Amiri Fatih Demirel'de, “Vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak, önümüzdeki dönemde arızaların oluşmaması ve elektriğin kesilmemesi için ekiplerimizle 25 metrelik direklerde meşakkatli çalışmalar yaptık” derken, SEDAŞ Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önce bakım planımızda yer alan Şebekeyi, drone ile kamera ile yakından taradık. Meşakkatli bir bakım çalışması yaptık. Drone işimizi kolaylaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde, kilometrelerce uzunluğundaki enerji hattını kısa sürede dolaşmış ve drone'un kamerasıyla yakından incelemiş oluyoruz. Bakım yapılacak noktaları ortaya çıkarıyoruz” dedi.