Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 15:47

Sedimantoloji çalışma gurubu çalıştayı başladı

Sakarya Üniversitesi Coğrafya Topluluğu tarafından düzenlenen “Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı” başladı.

Sedimantoloji çalışma gurubu çalıştayı başladı

07 Eylül 2018 15:47


SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan çalıştayda yamaç, kıyı ve akarsu depolama süreçlerinin sedimanter kayıtları konusu ele alındı. Çalıştayın açılışında konuşan Sedimantoloji Çalışma Grubu Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz, sedimantoloji çalışma grubu ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Yılmaz, “Türkiye’de sedimantoloji (tortulbilim) çalışmalarının ve eğitiminin ilerlemesine destek olmak, meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğinin artırılmasını sağlamak, sedimantoloji eğitimi ve uygulamaları geliştirmek bu alana ilişkin sorunlara çözüm yolları araştırmak ve yeni teknik bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla sedimantoloji çalışma grubu kurulmuştur” diye konuştu.


Sedimantoloji çalışma grubunun tamamen bilimsel amaçlarla kurulmuş bağımsız bir grup olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Grup odalar, dernekler, üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Kar gütmeyen ve üyelerden ücret almayan, gönüllülük esasına dayanan bir gruptur. Çalıştayımızın saha çalışmaları arasında Sakarya Nehri ve Mudurnu Vadisinin incelenmesi var. Pazar günü Kefken ve Kerpe’de aşınmalı kıyı ve depolanmalı kıyı yapılarını göreceğiz. Başarılı ve verimli bir çalıştay olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Üç gün sürecek olan çalıştayda beş oturum ve saha çalışmaları yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç