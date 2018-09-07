Sedimantoloji çalışma gurubu çalıştayı başladı

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan çalıştayda yamaç, kıyı ve akarsu depolama süreçlerinin sedimanter kayıtları konusu ele alındı. Çalıştayın açılışında konuşan Sedimantoloji Çalışma Grubu Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz, sedimantoloji çalışma grubu ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Yılmaz, “Türkiye’de sedimantoloji (tortulbilim) çalışmalarının ve eğitiminin ilerlemesine destek olmak, meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğinin artırılmasını sağlamak, sedimantoloji eğitimi ve uygulamaları geliştirmek bu alana ilişkin sorunlara çözüm yolları araştırmak ve yeni teknik bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla sedimantoloji çalışma grubu kurulmuştur” diye konuştu.

Sedimantoloji çalışma grubunun tamamen bilimsel amaçlarla kurulmuş bağımsız bir grup olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Grup odalar, dernekler, üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Kar gütmeyen ve üyelerden ücret almayan, gönüllülük esasına dayanan bir gruptur. Çalıştayımızın saha çalışmaları arasında Sakarya Nehri ve Mudurnu Vadisinin incelenmesi var. Pazar günü Kefken ve Kerpe’de aşınmalı kıyı ve depolanmalı kıyı yapılarını göreceğiz. Başarılı ve verimli bir çalıştay olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek olan çalıştayda beş oturum ve saha çalışmaları yer alıyor.