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01 Haziran 2018 17:54

Şehidin ana ocağında kurulan iftar sofralarında buluştular

31 Mayıs 2017’de Şırnak Şenoba’daki helikopter kazasında, 12 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın anısına verilen iftar yemeğinde kahraman komutan dualarla anıldı.

Şehidin ana ocağında kurulan iftar sofralarında buluştular

01 Haziran 2018 17:54


Şehidin annesi Hamide Çoban’ın, Serdivan’da ikamet ettiği evin sokağına açılan sofralarda mahalle sakinleri ve il protokolü birlikte iftar yaptı. İftar programında; Şehit Aydın’ın yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, İl Garnizon ve Tugay Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şenay Sakal, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Gazi Mustafa Çolak ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.



“Kuran-ı Kerim okundu”


İftar öncesi Şehit Aydoğan Aydın başta olmak üzere tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehide ithafen düzenlenen iftar programında şehitlik makamının ulviyetine değinen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bizim inancımızda şehitlik mertebelerin en yücesidir. Komutanımız da tüm şehitlerimiz gibi artık Rabbimizin misafiridir. Onların en kıymetli hatıraları sizler de bizim misafirimizsiniz. Başımızın üzerinde her zaman yeriniz var. Şehidimizin aziz hatıralarını inşaallah ilelebet yaşatacağız. Rabbim tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun” dedi. İftar yemeğine katılan tüm misafirlere teşekkür eden Hamide Çoban, “Evladımızın acısı büyük. Ancak bu süreçte biz hiçbir zaman yalnız kalmadık. Bugün de bizim iftar soframızda yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.




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