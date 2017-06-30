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30 Haziran 2017 17:10

Şehir çiçek açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelindeki yeşil alanlarda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Şehir çiçek açtı

30 Haziran 2017 17:10

Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde bulunan manolya ve zakkum ağaçlarını bakıma aldıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, bakım çalışmaları neticesinde ağaçların iki yıl sonra çiçek açtığını ve bulundukları bölgelere çok güzel bir görünüm kattıklarını ifade etti.


Bahar aylarının başlangıcı ile birlikte şehrin muhtelif bölgelerini lalelerle donattıklarını hatırlatan Karamehmetoğlu, “Ayrıca bir de Lale Festivali düzenleniş, Kent Park’ta ve Atatürk Bulvarı’nda hemşerilerimize ücretsiz olarak lale dağıtmıştık. Sakarya, yeşili ve doğasıyla ön plana çıkan bir şehir. Bizler de bu güzelliğe güzellik katmak, var olan güzellikleri korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizin belirli noktalarına zakkum ve manolya ağaçları dikmiştik. Bu ağaçlar dışarıdan profesyonel bir dokunuş olmadan çiçek açmıyorlar. Ekiplerimiz bu ağaçlar için Nisan ayı içerisinde topraktan ve yapraktan düzenli gübre uygulaması yaparak 3 çeşit gübre kullandılar. Düzenli sulama, dikkatli takip ve bahar aylarındaki yağmurun etkisiyle çiçek verimi artırılarak ağaçlarımızın iki yıl sonra çiçek açmasını sağladık” dedi.


Çiçek açan ağaçların bulundukları arter ve noktalara güzel bir görünüm kazandırdığını vurgulayan Karamehmetoğlu, “Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı, Adapazarı Belediyesi önü, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve İlhan Aras Caddesi’nde zakkum ağaçları, İzmit Caddesi, Atatürk Parkı, Necmettin Erbakan Bulvarı, Maliye Caddesi, Bağlar Caddesi ve Orhan Cami Meydanı’nda ise manolya ağaçları bulunuyor. Toplamda 368 zakkum, 313 manolya ağacı bu arter ve noktaları süslüyor. Park ve yaşam alanlarında hayata geçirdiğimiz peyzaj çalışmalarıyla hemşerilerimizi doğal hayatla bütünleştiriyoruz. Şehrimizin yeşille olan ahengini korumak ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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