Şehir merkezinin vitrini ‘Demokrasi Meydanı' olacak

Demokrasi Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeki Toçoğlu şehir merkezinin vitrinin Demokrasi Meydanı olacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar'dan projede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler alan Başkan Toçoğlu, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Toçoğlu, şehrin vitrini olacak Demokrasi Meydanı'nı hızla tamamlayarak şehrin kullanımına sunacaklarını da ifade etti. Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Demokrasi Meydanı'nda dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. İlk olarak Katlı Pazar'la meydan arasında kalan yapıyı kaldırdık. Zemin yenilemesi ise tüm hızıyla sürüyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi meydandaki kot farkını ortadan kaldırıyoruz. İnşallah şehrimize yakışan bir çalışmayı tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

“Nefes alınabilecek yeni adres”

Demokrasi Meydanı'nda akıllı şehir uygulamalarına yer vereceklerine de dikkat çeken Başkan Toçoğlu, “Meydanı hemşehrilerimizin nefesleneceği, oturup soluklanabileceği bir hale dönüştüreceğiz. Akıllı şehir uygulamaları yine meydanımızın içerisinde yer alacak. Meydanımızda yeşil alanları da arttıracağız. Aydınlatma, oturma alanları, kafe, sosyal alanlar yine projemizin içerisinde yer alacak. İnşallah Türkiye'ye örnek bir meydanı şehrimize kazandıracağız. Hayırlı olsun” dedi.