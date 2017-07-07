Şehirde yol çizgi çalışmaları yapılıyor

Pistil, “Asfalt işleminin tamamlanan güzergahta gerekli yol ve yaya çizgileri ile tabela çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin genelinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çizgi çalışmalarının belli hava sıcaklığı ve nem oranında uygulanabildiğini aktaran Pistil, “Sıcakların yükselmesiyle birlikte trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt çalışmalarının ardından yol ve yaya çizgileri ile tabela çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Trafik yoğunluğu olan arterlerimizde ise gece çalışması yaparak trafiğin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiyoruz. İnşallah çalışmalarımızı şehrimizin tamamına yayarak devam edeceğiz” diye konuştu.