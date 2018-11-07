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Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulunda Kızılay Haftası sebebiyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulunda Kızılay Haftası sebebiyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Mithatpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulunda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kızılay haftası nedeni ile kan bağışında bulunan veliler, kan vermek için sıraya girdi. Kızılay ile beraber kampanyayı başlatan Şehit Ahmet Akyol İlkokulu Müdürü Tekin Ateş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir kan bin can slogonu ile yola çıktığımız bu etkinlikte okulumuz Kızılay etkinlikleri kapsamında, Kızılay ile iş birliği yaparak okulumuzda kan bağışı kampanyası düzenledik. Kızılay'da bize yardımcı oldu. Velilerimiz, öğrencilerimizden de yoğun katılım oldu. Okul aile birliği ve öğretmenlerimizin katkısı da büyük oldu. Bu etkinlikten dolayı en başta Kızılay'a sonra öğretmenlerime ve katılan bağışta bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.


Yapılan etkinlikte farkındalık oluşturmak, toplumdaki insanlarında kan bağışına olan bakış açısını değiştirmek hedeflendi. Etkinlikte kan bağışının önemine dikkat çeken öğrenci velisi Fatih Akbaş, “Okulumuzun düzenlemiş olduğu bu Kızılay haftası etkinliğine bağışçı olarak katıldım. Her bireyin Kızılay'a destek olmalarını tavsiye ediyorum. Kızılay bizim için önemli bir kuruluş bunun için her bireyin desteklerini bekliyorum” diye konuştu.

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