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07 Haziran 2018 15:19

Şehit Albay Güner Ekici Parkı hizmete açıldı

Sapanca Belediyesi tarafından Şehit Albay Güner Ekici Parkı ve eski hizmet binası Sivil Toplum Birimleri Merkezi yeni yüzüyle hizmete açıldı.

Şehit Albay Güner Ekici Parkı hizmete açıldı

07 Haziran 2018 15:19


Parkın açılışına, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Şehit Albay Güner Ekici’nin eşi Gül Ekici, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı çok sayıda davetli katıldı. Sapanca Merkezde bulunan park vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda nitelikli hale getirilerek vatandaşlar için oturma alanları, süs havuzu, açık hava kütüphanesi, özçekim meraklılar için #Sapanca yazısı, Sivil Toplum Birimleri Merkezi binası ile muhteşem görünüme sahip.


Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer yaptığı açıklamada, “Sapanca’mızın evladı Sapanca’mızın yiğidi şehidimiz Güner abimizi geçmiş dönemde verilen park ismini yeni bir düzenlemeyle yeni bir bahçeyle halkın ziyaretine sunmuş bulunuyoruz. Bu hizmetten, halkımızdan gelen teveccüh ve karşılık üzerine de ne kadar mutlu ve gurur duyduğumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Sapanca’mıza yıllardır hizmet eden belediye binamızı yeniden restore ederek sivil toplum kuruluşlarımızın her birine oda verdik, parkımızın çehresini değiştirip kütüphane kurulumunu gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizin cenneti mekan olsun diyorum. Bulunduğumuz Ramazan ayımızın Tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini ve aile saadeti içerisinde Ramazan bayramımıza Yüce Rabbim kavuşturması temennisiyle hepinizi selamlıyorum” dedi.




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