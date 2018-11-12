Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatro ile canlandırdılar

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatını tiyatro ile canlandırdı. Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, “Benim acıma, üzüntüme ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

Mardin'ne bağlı Derik Kaymakamlığında 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatı şehadetinin ikinci yılında tiyatro oyunuyla izleyicilere anlatıldı. Akyazı Belediyesince ‘Sokaktan Sahneye Projesi' kapsamında geçen yıl kurulan ve ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 85 kişilik Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Safitürk'ün hayatını Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde sahneye taşıdı. Safitürk'ün Derik Kaymakamlığına atanması, hayatı ve şehit düşmesinin anlatıldığı tiyatro oyununu izleyenler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"Allah böyle acılar göstermesin"

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, oyunun ardından yaptığı açıklamada programa katılanlara teşekkür etti. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve tiyatro ekibine teşekkür eden Safitürk, "Beni çok gerilere götürmüş oldunuz. Tabii hem hüzün hem hatırayı yeniden tazelemiş olduk. Böylece şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bütün şehitlerimize Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, onlar diridir, siz bilemezsiniz' diyor. Allah bütün şehitlerimize bu güzelliği ihsan eylesin. Benim acıma, üzüntüme ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah bizlere, sizlere, ülkemize böyle acılar göstermesin. Elhamdülillah teselli kaynaklarımız çok geniştir. Allah razı olsun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

“Anlatılacak bir duygu değil"

Oyunda Muhammed Fatih Safitürk'ü canlandıran Furkan Özel, “1 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Güzel duyumlar aldık. Hocamız tiyatroyu çok sevdi. Oyunda da dediğim gibi bir olduk, diri olduk. Oyun sabahı şehidimizin mezarını ziyarete gittik. Orada ifade edilemeyecek şekilde duygular yaşadım. Dua ediyorum ve akşama şehidimizin ismi ile beni sahneye davet ediyorlar. Anlatılacak bir duygu değil. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.