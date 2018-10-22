Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk: “Vatan için bizde şehit olmaya hazırız”

Mardin'in Derik ilçesinin Kaymakamı iken uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'ün davasında karar çıktı. Dava sonrası ilk açıklamayı yapan şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, “Verilen hukuk mücadelesinde çocuğumuzun kanının yerde kalmadığına inanıyoruz. Elbette ki vatan için bizde şehit olmaya hazırız” dedi.

Eski Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açılan dava sonuçlandı. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti 6 tutuklu sanıktan eski Özel Kalem Müdürü Şerif Mesutoğlu'nu 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırırken, tutuklu 5 sanık ise serbest bıraktı. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk sona eren dava sonrasında ilk açıklamayı yaptı. Safitürk açıklamasında şehit çocuğunun kanının yerde kalmadığına inandıklarını ve hukukun yerini bulduğunu söyledi.

“Gerektiği zaman bizde şehit olmaya hazırız”

Gerçekleşen dava sonrasında açıklamalarda bulunan şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, “Verilen hukuk mücadelesinde çocuğumuzun kanının yerde kalmadığına inanıyoruz. Elbette ki vatan için bizde şehit olmaya hazırız. Şair ne diyor; ‘Bir ülke uğrunda ölen varsa vatandır.' Çocuğumuz da zaten bu uğurda, vatan için, millet için, devlet için şehit olmuştur benim yavrum. Ancak burada benim kendi evimde, sınırlarım içerisinde vefat etseydi benim çocuğum ama şuanda 80 milyonun çocuğu. Milletimizin bize gösterdiği ilgi ve alakayı anlıyoruz bundan. Yani milletimizin kaymakamı, bizim çocuğumuz. Hukuk mücadelesinde adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız konuşmalarında hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır diyor, ben buna inanıyorum, doğrudur. Burada kenarda köşede kalan varsa onlarda mutlaka hesap vereceklerdir. Ama biz rahatız, hukuk yerini bulmuş ve herkes hak ettiği cezayı bulmuştur. Ben milletime başsağlığı diliyorum, vatan, millet sağ olsun. Gerektiği zaman bizde şehit olmaya hazırız” dedi.