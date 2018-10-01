Şehit Uzman Çavuş Özdemir'in nişan görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Irak'ta arama-tarama faaliyeti sırasında mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in nişan töreninde eşi Yağmur Özdemir ile yaptığı dansın görüntüleri ortaya çıktı.

Hakkari'de bir birlikte görevli olan ve Kuzey Irak'ta görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, arama-tarama faaliyeti yapıldığı esnada şehit olmuş, Sakarya'nın Hendek ilçesinde son yolculuğuna dualarla uğurlanmıştı. Yaklaşık 1 ay önce evlenen Ömer Özdemir'in nişan töreninde eşi Yağmur Özdemir ile yaptığı dansın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin çalan müzik eşliğinde dans etmeleri görülüyor.