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18 Haziran 2017 14:08

Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’da PKK’lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

18 Haziran 2017 14:08


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonu’nda Çamlıalan kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Yılmaz’ın naaşı, dün akşam uçakla Sakarya’ya getirildi. Sabah babaevinde alınan helallik sonrası şehit Yılmaz’ın naaşı, Serdivan ilçesindeki Medine Camii’ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde baba Aziz Yılmaz ve yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehit, Sakarya Şehitliği’nde toprağa verildi.


Cenaze törenine Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, şehit Kaymakam Muhammed Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, protokol üyeleri, askeri yetkililer, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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