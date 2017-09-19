Şehit ve Gaziler Derneği ilk misafirlerini ağırladı

Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan programda Vali İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Danışan, kaymakamlar, il müdürleri ile şehit ve gazi dernekleri yer aldı. Heyet daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan binada hizmet sunmaya başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ziyarette bulundular. Yeni binanın dernekler için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Balkanlıoğlu, “Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları şehit ve gazilerimize minnettarız. Yeni bina çok güzel olmuş. İhtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılmış. Kaliteli bir yapı olduğu görülüyor. Şehit yakınlarının ve gazilerimizin karşılıklı dayanışma ve ortak günleri kutlama açısından da önemli hizmet sunacağını düşünüyorum. Gazilerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

Derneklerin yer aldığı önceki binalarının fiziksel açıdan yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu, “Böyle bir eksiklik söz konusuydu ve biz gazilerimizin, şehit ailelerimizin daha iyi şartlarda bir araya gelebilecekleri bir dernek binası için harekete geçtik. Hamdolsun şu anda binamız tamamlandı ve derneklerimiz hizmet sunmaya başladı. Derneklerimizle istişare halinde, onların taleplerine göre bu binayı ortaya çıkardık. Bir de araç tahsis ettik. Gaziler ve şehit yakınlarımız ihtiyaçları ölçüsünde bu araçtan faydalanabilicekler. Bu vesileyle vatanımızın bütünlüğü için canlarını ortaya koyarak yaralanan tüm gazilerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.