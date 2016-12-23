Şehit ve Gaziler Derneği’nin yeni hizmet binasında çalışmalar başladı

Şehit ve Gaziler Derneği’ne kazandırılacak yeni hizmet binası projesinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Toçoğlu, “Şehrimiz için en anlamlı projeler arasında zikredebileceğimiz bu projeyi kısa süre içerisinde tamamlayıp; binamızı şehit ve gazi yakınlarımızla dernek mensuplarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Şehit ve Gaziler Derneği’ne müjdesini verdiği hizmet binası projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan’ın da eşlik ettiği incelemede konuşan Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak derneğimize yeni bir hizmet binası kazandıracağımızı ifade etmiştik. Hamdolsun ihalenin ardından hemen çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Projedeki son durum hakkında görevlilerden bilgiler alan Başkan Toçoğlu, “Kurmaylarımızdan bilgiler aldık. Şuan projemizde zemin iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zemindeki gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından binamızın temelimizi atacağız. İnşallah kısa süre içerisinde projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Kış şartlarına rağmen ekiplerimiz çalışıyor. Dernek yönetimize ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Toçoğlu, “Şehit ve Gaziler Derneği yöneticilerimiz ile bir araya geldiğimizde yeni bir hizmet binası konusunda taleplerini almıştık. Yer tespiti ve proje çalışmalarının hemen ardından ihalemizi gerçekleştirdik. Adapazarı Şeker Mahallesi’nde (Şeker Camii mevkii) bulunduğumuz bu alanda hayata geçirilen projemizi çok önemsiyoruz, Sakarya için çok anlamlı buluyoruz. Derneğimize mensup hemşerilerimiz burada vakitlerini değerlendirebilecek, biz de onların ihtiyaçlarına cevaplar üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.