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04 Temmuz 2018 15:08

Şehre yeni 300 durak geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir estetiğine katkı sunacak yeni duraklar için ihaleye çıkacak.

Şehre yeni 300 durak geliyor

04 Temmuz 2018 15:08


Şehre kazandırılacak modern duraklar için 9 Temmuz Pazartesi günü ihaleye çıkacaklarını aktaran Fatih Pistil, konforlu ve estetik bir yapıya sahip olacak yeni durakların hayırlı olmasını temenni etti. 300 adet yeni durak çalışması için 9 Temmuz Pazartesi günü 10.00’da ihalenin gerçekleştirileceğini açıklayan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Şehrimize kazandıracağımız modern durakların tasarımında; şehrin dokusunu zenginleştirmesine, kullanım kolaylığı sağlamasına, göz estetiğine uygun ve şehrin modern yapısını geliştirmesine dikkat ettik. İhale hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından caddelerimizi yeni duraklarla buluşturacağız” dedi.




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