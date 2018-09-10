Şehre yeni çevre yolu geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 5 ilave gündem maddesi ile 79 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis Divan Katipliği'ne asil üye Serkan Kayınoğlu, yedek üye ise Mustafa Sarı seçildi. Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda Yenikent'te yer alan bazı iş merkezlerinin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sakarya Üniversitesi'ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Şehrin Kuzey-

Eylül ayı meclis toplantısı 1. gündem maddesi ile 74. gündem maddesi yer değiştirilerek başladı. Toplantıda 2 ve 23. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 23 ve 25. maddeler Ulaşım Komisyonuna, 15, 26 ve 62. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 63. madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edildi. 64 ve 67. maddeler oy birliği ile kabul edilirken; 68. madde oy çokluğu ile kabul edildi. 69 ve 71. maddeler oy birliği ile kabul edildi. 72. madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 75, 76, 77 İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 79. madde Hukuk ve Ulaşım Komisyonuna havale edildi. 73, 74, 78. madde oy birliği ile kabul edildi.