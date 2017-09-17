Şehrin 3. girişinin altyapısı inşa ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 32 Evler ve SASKİ Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi arasına kazandırılacak Şehrin 3. girişinde üst yapının yanı sıra altyapı çalışmaları da devam ediyor. Akçay Barajı ile Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi arasında bağlantıyı sağlayacak içmesuyu isale hattından sonra şimdi de yeni girişin yağmursuyu altyapısı inşa ediliyor.

SASKİ tarafından başlatılan çalışma ile bölgede yeni yağmursuyu güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Altyapı çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Sağlam altyapısı yaya yolları, peyzaj çalışmaları, ışıklandırmasıyla şehre ulaşım daha rahat olacak.

Şehrin 3. girişinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “SASKİ olarak şehrimizin 16 ilçesinde gerçekleştirdiğimiz içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu çalışmaları ile şehrimiz için sorunsuz bir altyapı inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen ulaşım projeleri kapsamında SASKİ olarak bizde söz konusu bölgelerin altyapısını güçlendiriyoruz. 32 Evler ile Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi arasında yapılan Şehrin 3. Girişi’nde bu kapsamda altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 1 kilometre uzunluğundaki yeni yolda yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Bölgenin yağmursuyu ağını güçlendiriyoruz. Sakarya’yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.