Şehrin atıksu altyapısına 400 milyonluk yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, atıksuya yönelik altyapı yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sakarya’nın yeşili ve mavisiyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu, “Şehrimizi bu zenginliği koruyarak geleceğe taşıma noktasında her bir bireye büyük görevler düşüyor. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Hayat standartları yükseliyor. Böyle bir ortamda doğal kaynaklar tüm dünya üzerinde büyük bir risk altında. Bizler bunun bilincinde, şehrimizin çevresiyle birlikte gelişimini sağlaması için tedbirlerimizi alıyor, yol haritamızı buna göre çiziyoruz. Temiz bir çevre ve doğanın korunması için atıksuya yönelik yaptığımız yatırımlar hayati önem teşkil ediyor” diye konuştu.

“Kanalizasyon ağı genişliyor”

2009 yılından itibaren kanalizasyon ağını genişletmek için dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, “Özellikle 2014 yılından itibaren Büyükşehir sınırlarımızın tüm şehri kapsamasıyla birlikte kanalizasyon çalışmalarımızı ilçelerimize de yaydık. Taraklı’da, Pamukova’da, Geyve’de, Kocaali’de, Arifiye’de ve Sapanca’da kilometrelerce uzunlukta kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Sapanca Gölü’nün etrafını kolektörle çevreledik. Karapürçek ve Akyazı Küçücek’te çalışmalarımızın sonuna gelmek üzereyiz. Ferizli ve Söğütlü’de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde Adapazarı’nın Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahalleleri, Akyazı’nın Yeni, Gazi Süleymanpaşa, Yunusemre ve Altındere Mahalleri ve Hendek’in Çamlıca Mahallesi için inşa edeceğimiz kanalizasyon hatlarının ihalesine çıkacağız. Atıksu altyapısı bulunmayan bölgelerde ise ücretsiz vidanjör hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Son nesil arıtma sistemleri”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Kanalizasyon hatlarını inşa etmenin yanı sıra entegre bir atıksu yönetim sistemi kurmak, bu noktada teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmakta oldukça önemli. Topladığımız atıksuları en iyi şekilde arıtarak deşarj etmemiz ve böylece doğayı korumamız gerekiyor. Bu noktada atıksu arıtma tesisi sayımızı 6’ya çıkardık. Kaynarca ve Taraklı’da inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisleriyle ise şehrin tamamında toplanan atıksuları arıtabilecek kapasiteye ulaşmış olacağız. Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini arttıracağız. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne kuracağımız son nesil sistemlerle koku sorununu ortadan kaldıracak, atıksuların peyzaj, refüj ve park gibi alanların sulamasında yeniden kullanılabilmesini sağlayacağız. 2009’dan günümüze kadar atıksuya yönelik olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın toplam bedeli 400 milyon lirayı bulmuş durumda. Kanalizasyon hatlarımızın uzunluğu ise 2 bin 500 kilometreyi aştı. Şehrimizi çevre yatırımlarıyla kuşatmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.