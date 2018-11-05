SEKAY projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından örnek gösterildi

Kalkınma Bakanlığı tarafından İçişlerine gönderilen yazıda çevre yatırımı yapmak isteyen kamu kurumlarının ve belediyelerin SEKAY'ı örnek alabileceği belirtildi. Kalkınma Bakanlığı ilgili yazısında yap-işlet-devret modeliyle yürütülen çalışmaların ülkemiz için önemine işaret ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarıyla, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetim Projesi'ni bu kapsamda örnek gösterdi.

Bölgenin en büyük atık yönetim tesisi SEKAY'ın inşa sürecinin Bakanlık tarafından örnek gösterilmesinin Sakarya adına gurur verici olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, "Kalkınma Bakanlığımız tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda SEKAY tesislerinin örnek gösterilmesi şehrimiz açıdan çok önemli bir gelişmedir. Belediyemize ve şehrimize hiçbir maddi külfeti olmadan bölgenin en büyük çevre yatırımını hayata geçiriyoruz. Bu dev projenin hayata geçirilmesinde takip ettiğimiz bu yöntem, yap işlet devret modeli, Bakanlığımız tarafından örnek gösterildi. Bu gelişme bizim motivasyonumuzu arttırıyor. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Oktar, “Şehrimizin geleceğine, çevresine büyük katkı sunacak Entegre Katı Atık Yönetimi Projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Akyazı ve Karasu'da inşa edilen aktarma istasyonlarımız tamamlandı. İnşallah SEKAY ile Sakarya'da değerlendirilmeyen atık kalmayacak. Atıklar enerjiye ve organik gübreye dönüşerek şehrimize katma değer sağlayacak. Şehrimizin yeşili korunacak” diye konuştu.