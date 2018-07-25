SEKAY’da çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin en büyük çevre yatırımı olma özelliği taşıyan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgiler alan ve kolaylıklar dileyen Başkan Toçoğlu’na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu eşlik etti. Toçoğlu, projenin içerisinde yer alacak yapılarda inşa işlemlerinin hızla sürdürüldüğünü belirtti. 20 hektarlık alan üzerinde devam eden çalışmalarda gelinen son durumu aktaran Başkan Toçoğlu, “Projemiz içerisinde yer alacak binalarda çalışmalarımız hızla sürdürülüyor. Toplama ayrıştırma tesisimizin yüzde 50’si tamamlandı. Ön ayrıştırma için kullanılacak yapıda da çalışmalarımızı başlattık. Gazdan enerji, üretimi için döşenecek 14 kilometrelik boru hattının ise 9 kilometresini tamamladık. İnşallah şehrimiz geleceği için büyük bir önem taşıyan çalışmamızı hızla tamamlayacağız” dedi.

100 milyonluk dev yatırım ile Sakarya’da değerlendirilmeyen atık kalmayacağını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Projemizle şehrimizde oluşan atıkları değerlendirerek, yenilenebilir enerji üreteceğiz. Evsel atıklardan, çöpten şehrimize yeni enerji kaynağı oluşturacağız. Organik gübre elde edeceğiz. Ayrıca karbon emisyonunu azaltacağız. Projemiz dahilinde biri Kuzey’de, biri Güney’de, biri de şehrimizin Doğu’sunda olmak üzere üç adet aktarma istasyonu kuruyoruz. Atıkların iletimini bu istasyonlar vasıtasıyla sağlayacağız” dedi.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Çevreye karşı ahlaki bir sorumluluğumuz olduğunu biliyor, adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Karadeniz’e, Sakarya Nehri’ne, Sapanca Gölü’ne atık karışımını önledik. Kanalizasyon hatları, atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Yeşil alanları arttırdık. Hamdolsun doğal güzelliklerimizin korunması, ekolojik denge, çevre duyarlılığına bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bu alandaki farklılığımızı gösterdik” dedi.