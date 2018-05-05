Selçuklu’dan Osmanlı’ya sergi açıldı

Kursiyerler bir yıl boyunca el emeği, göz nuru eserlerini bu sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Bu yıl farklı bir konseptle gerçekleştirilen sergide; Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinin ruhunu yansıtan ürünler yer aldı. Misafirlerin alana gelişlerinde köslerle karşılandığı programda Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu açılış kurdelesini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı Mükremin Turan, AK Parti Serdivan Eski İlçe Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Osman Çelik, SERHEM Müdürü Cengiz Kıyak, mclis üyeleri, muhtarlar, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle birlikte kesti.

Açılış konuşmasını yapan SERHEM Müdürü Cengiz Kıyak, serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyer ve eğitmenlere teşekkür ederken, serginin hazırlanması aşamasında tüm imkanları kendilerine seferber eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a ve Serdivan Belediyesi’ne de özelikle teşekkür ettiğini söyledi.

“Yıkılamayacak bir coğrafya”

Programa Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde bayanların giydiği kıyafetle katılan ve SERHEM Müdürü Kıyak’ın konuşmasının ardından programa katılanlara hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş; bu coğrafyanın yıkılabilir bir mozaikten ibaret olmadığını ifade ederek; “Bu coğrafya bundan daha fazlasıdır. Kutsal ve yıkılamayacak bir coğrafyadır. Bugün bu sergide de o dönemin güzellikleri bizleri karşılıyor” dedi.

“Eğitimin yaşı yoktur”

Serdivan Belediye Başkan’ı Yusuf Alemdar da; Serdivan Belediyesi olarak eğitimin her alanında yer aldıklarını söyledi. Eğitimin yaşı yoktur sloganıyla hareket ettiklerini belirten Alemdar; yeni şeyler öğrenmek, kendisine yeni şeyler katmak isteyen herkese hizmet götürmenin gayesi içerisinde olduklarını söyledi. Alemdar, “Bu kursları sadece hobi amaçlı değil; bireyin birikimlerini ve yeteneklerini değerlendirdiği, kendisine yeni ufuklar açmak isteyen ve bunu üretime dönüştürerek ekonomiye katkı sunmayı amaçlayan herkese destek olan bir okul olarak görüyoruz. Bugüne kadar hemşehrilerimiz ilçemizin hangi noktasında kurs istediyse derhal yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Öğrenmenin yaşının olmadığını biliyoruz. Yediden Yetmişe herkese SERMEK’in kapıları sonuna kadar açık. Bugün bizleri kadim tarihimizdeki güzelliklerle birkez daha buluşturan tüm kursiyerlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Alplerin kılıç ve kalkan eşliğinde yaptıkları gösterinin ardından, dönemin kıyafetleri ile hazırlanan defile sonrası protokol üyeleri açılışa katılan misafirlerle birlikte alanı gezerek eserleri inceledi. Yapılan ürünler hakkında kurs öğretmenlerinden ve kursiyerlerden bilgi aldı.