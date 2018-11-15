Sendikalardan Özüm'e tam destek

Demir Yol-İş Adapazarı Şube binasındaki buluşmada Özüm'e tam destek geldi.

Adapazarı Belediyesi Başkanı aday adayı Rıdvan Özüm, Demir Yol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi Başkanı Cemal Yaman'ı makamında ziyaret etti. Geniş kapsamlı şekilde gerçekleşen ziyarette; Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı, Tank Palet Harb-İş Şube Başkanı, Türk Metal Sendikası başkan ve yöneticileri, Belediye İş Sendikasının bölge temsilcileri, Demiryol-İş Sendikası başkanı, genel sekreteri ile iş yeri temsilcileri yer aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinen aday adayı Özüm'e, gerçekleştirdiği ziyarette Demir Yol-İş Sendikası'ndan tam destek geldi. Ziyarette konuşan Demir Yol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi Başkanı Cemal Yaman, "Rıdvan Özüm aday olursa biz daha farklı bir şekilde seçimlerde arkasında da dururuz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Rıdvan Özüm, "Öncelikle hiç istemediğimiz olayda hayatını kaybeden Abdullah Karacan'a Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür olaylar olmaz dileğinde bulunuyorum. Bizim Türk-İş ile alakalı çok iyi bir geçmişimiz var. Belediyeciliğin okulu yok, bir konuda ihtisaslaşmak yok ama bunla alakalı alaylı olmak lazım. 15 yıldan beri belediyede çalışıyorum, daha önce de bir maliye geçmişim var. Belediyenin içerisinde bulunduğunuz zaman nelerin eksik ve nelerin yapılması gerektiğinin farkında oluyorsunuz. İnsan da meyve veren bir ağaç gibidir derler, zamanı geldiğinde meyvelerini insanlığa sunması lazım. Dolayısıyla bu durumdan hareketle yola çıkarak bilgi, birikimimizi şehrimiz ve ülkemiz için kullanalım. Çünkü ülkenin kalkınması yerelden başlıyor. Yerel kalkınırsa, ülke kalkınıyor. Yereli kalkındırmak için de yerelde ki bu misyon ve vizyona sahip olmak gerekiyor. Biz genelde Türk milleti olaraktan genelde aklımızı kenara bırakıp duygular ile hareket ediyoruz. Bu bizi aslında geriye götürüyor. Bu bizim ilk başta ilçemizi daha sonrasında ülkemizi geri götürüyor. Dolayısıyla biz duygularımızla değil aklımızla beraber hareket ederekten yön verirsek gelecekte ki nesillerin yaşamını daha mutlu ve ferah olmasını sağlayabiliriz" dedi.

"15 yıldır gözlemlediklerimi proje haline getirdim"

Yaptığı belediye başkanlığı yardımcılığı görevinde gözlemlediklerini proje haline getirdiğini ifade eden Özüm, "Ben 15 yıldır gözlemlediklerimi bir proje haline getirdim. 4 ana başlıkta topladım bunları. Birincisi halkın kaliteli yaşam ve konforunu artırmak için gerekli planlamaları yapmak gerekiyor, şehri düzgün planlamak gerekiyor. Burada ki halkın kalite ve konforunu artırmak gerekiyor. İnsanoğlu her geçen gün daha yeni ihtiyaçlara gereksinim duyuyor. İkinci olaraktan, sizinde örgütsel olarak içerisinde bulunduğunuz işçi kesimi. Bizde işsizlik diye bir şey var, ister istemez. Ben belediyede başkan yardımcılığı yaptığım dönemde her gün en az 10-15 kişi iş ile alakalı müracaat ediyordu bize. Bunla alakalı ne yapılabilir konusunda düşünerek, ticaret odaları ve esnaf odaları ile görüşüp nerelerde iş gücü lazım bunlarla alakalı ihtiyaç sahipleri için gerekli mekanları hazırlayıp eğitelim. Üçüncü olaraktan Sakarya doğal güzelliklere sahip. Ama bu doğal güzellikleri ön plana çıkarabilecek hamleler hala daha yapamamışız. Bir diğer konu ise; Sakaya ovası için Dünya'nın en verimli ovalarından diyoruz ama hala daha akıllı bir tarım yaptığımız yok. Buda sıkıntılara yol açabiliyor" diye konuştu.

"Özüm aday olursa arkasında dururuz"

Rıdvan Özüm'ün aday gösterilmesi sonrasında kendisine desteklerinin tam olduğunu belirten Başkan Cemal Yaman ise, "31 Mart 2019 hepimizin bildiği gibi seçim tarihi. Bu siyasi bir seçim yani parti seçimi olmayacak. Kişilere dayalı, yerel yönetimlerin seçimleri yapılacak. Burada insan unsuru, adam unsuru ön plana çıkıyor. Siyasi partilerin içişlerine karışma gibi bizim gücümüz yok ama biz kitabın ortasından konuşmak sureti ile aday adaylarımızı sendikamıza yakışır ve saygılı bir şekilde karşılıyoruz. Bugün ki karşılamamız biraz daha geniş kapsamlı oldu. Aramızda Şeker-İş Sendikası Şube Başkanımız var, Tank Palet Harb-İş Şube Başkanımız, Türk Metal Sendikamızın başkan ve yöneticileri, Belediye İş Sendikasının bölge temsilcileri, Demiryol-İş Sendikamızın Genel Sekreteri ile iş yeri temsilcilerimiz var. Burada ki arkadaşlarımız görevli yani tamamen bir işçi yığılması yok burada. Biz neden böyle geniş kapsamlı bir karşılama yaptık denilirse, Belediye Başkan Yardımcımız ve şimdi de Adapazarı Belediyesi Başkanı aday adayı olan Rıdvan Özüm'ün bizler için yaptığı başarılı çalışmalar ve bu işe laik bir profil oluşudur. Aday tespiti konusunda keşke daha fazla gücümüz olsa bizim adayımız belli burada. Rıdvan Özüm kaç dönemdir belediyecilik yapıyor burada hem de ayrıca eğitim olarak kendini yükselttiğini biliyorum. Başkanlığa laik bir profil. Bu işe donanımı, eğitimi, kalitesi, insanlığı ve adamlığı ile laik birisi olduğu için biz arkasındayız. Rıdvan Özüm aday olursa biz daha farklı bir şekilde seçimlerde arkasında da dururuz. Ülkemiz için, Sakaryamız için, ilçemiz ve kişiler için inşallah bu seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 Ocak tarihinde Demiryol-İş Sendikası'nın Olağan Genel Kurulu olacak, o zamana kadar adaylar belli olacak ve inşallah Rıdvan bey oraya aday olarak gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren sendika temsilcileri Özüm'e, aday adaylığı sürecinde başarılar diledi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.