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16 Haziran 2017 15:30

Sepaş Enerji ailesi iftarda buluştu

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Avrupa’nın 10 büyük enerji şirketi arasında gösterilen CEZ Group’un stratejik ortaklığıyla hizmet veren Sepaş Enerji ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sepaş Enerji ailesi iftarda buluştu

16 Haziran 2017 15:30


Sapanca göl kıyısındaki bir restoranda gerçekleşen iftar davetine CEZ Türkiye Genel Müdürü Petr Dokladal, Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar’ın yanı sıra tüm Sepaş Enerji çalışanları katıldı. CEZ Group Türkiye Müdürü Petr Dokladal, “Ramazan ayı sevgi, kardeşlik ve merhamet duygularının yüceldiği, hoşgörü, yardımlaşma ve maneviyatın arttığı Müslümanlar için çok önemli bir ay. Toplumsal ve insanı dayanışmanın en üst düzeye çıktığı ramazanın tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Sepaş Enerji Genel Müdür Ondrej Safar ise, “Çalışma arkadaşlarımızla manevi anlamı büyük olan böyle bir günde bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.




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