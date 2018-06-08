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08 Haziran 2018 10:36

Sepaş Enerji ailesi iftarda buluştu

SEPAŞ Enerji ailesi geniş bir katılımla iftar yemeğinde buluştu.

Sepaş Enerji ailesi iftarda buluştu

08 Haziran 2018 10:36


Başta Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu olmak üzere Türkiye’nin her yerinde 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji ailesi iftarda bir araya geldi. Sapanca Gölü kenarında gerçekleşen iftara tüm Sepaş Enerji çalışanlarıyla birlikte Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar da katılım gösterdi. İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Ondrej Safar, “Sepaş Enerji ailesiyle bir arada olduğumuz her an benim için değerli. Ancak Ramazan ayında bir araya gelmemiz bu geceye ekstra bir önem katıyor. Ramazan ayı sevgi, kardeşlik ve merhamet duygularının yüceldiği, hoşgörü, yardımlaşma ve maneviyatın arttığı Müslümanlar için çok önemli bir ay. Toplumsal ve insanı dayanışmanın en üst düzeye çıktığı ramazanın tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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