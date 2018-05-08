Sepaş Enerji minik YouTuber’ını buldu

Enerji tasarrufu konusunda çocukları bilinçlendirerek, sosyal medya aracılığıyla farkındalık oluşturmak için düzenlenen “Sepaş Enerji minik YouTuber’ını arıyor” yarışmasına çok sayıda başvuru oldu. Birinci olan Sude Erçit’in yanı sıra 10 çocuk da Sepaş Enerji tarafından KidZania giriş biletiyle ödüllendirildi. Sude Erçit yarışmanın talihlisi olarak ilk videosunu KidZania’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde çekme fırsatı yakaladı. Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde görevleri yerine getiren Erçit, “Enerji Tasarrufu Uzmanı” olurken bu neşeli anları da YouTube’da paylaştı. Sepaş Enerji, Erçit’in sonrasında çekeceği 3 video için de kamera ve medya desteği sağlayacak.

Videolara Sude Erçit isimli YouTube Kanalı’ndan ulaşılabilecek.