Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı

Gecede bir konuşma yapan CEZ Türkiye Genel Müdürü ve Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili Petr Dokladal, “Türkiye’de ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji’nin, Coşkun Aral’ın önderliğinde doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğraf sanatıyla en iyi aktaran kişiyi bulmak için düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Doğanın Enerji Fotoğraf Yarışması’na katılan binlerce fotoğraf arasında Fahri Yılmaz birinci, Murat İbranoğlu ikinci, Nebiye Azak üçüncü oldu. Yarışmayı kazananlara ödülleri verilmesi için bir ödül töreni gerçekleştirildi. Törene CEZ Türkiye Genel Müdürü ve Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili Petr Dokladal, Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili Hakan Çağrı Poyraz, Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ve davetliler katıldı.

“Mutluluk duyuyoruz”

CEZ Türkiye Genel Müdürü ve Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili Petr Dokladal yaptığı konuşmada, “Bu gibi Sepaş’ın sosyal aktivitelerini destekliyorum. Bu akşamki fotoğrafçılık yarışmasını da desteklediğiniz için sizlere çok minnettarım. İnşallah bu şirketin bir geleneksel hale gelir. On yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyette olan CEZ Grubu olarak, Sepaş Enerji’nin bizim için büyük bir önemi var. Sepaş Enerji’nin, Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması gibi farklı etkinliklerle tüketicilerine ulaşması çok değerli. Türkiye’de ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim”

Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili Hakan Çağrı Poyraz da yaptığı açıklamada, “Sepaş Enerji olarak ana faaliyet bölgelerimiz olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da, hizmetlerimizin yanı sıra sosyal projelerimizle de var olmanın önemine inanıyoruz. Sayın Coşkun Aral liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması, bu yönüyle de bizim için çok kıymetli. Projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Fahri Yılmaz birincilik ödülünü CEZ Türkiye Genel Müdürü ve Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili Petr Dokladal ve fotoğrafçı İzzet Keribar’ın elinden, Murat İbranoğlu ikincilik ödülünü duayen fotoğrafçı Coşkun Aral’ın elinden, Nebiye Azak de üçüncülük ödülünü Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili Hakan Çağrı Poyraz’ın elinden aldı.