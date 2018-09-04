Serdivan Ajans 37. sayısı çıktı

sayısında geçmişi ve şimdiki zamanı harmanlıyor.

Her sayıda, farklı isimleri okuyucularıyla buluşturan Serdivan ajansın bu ayki misafiri Üsküdar Musiki Cemiyeti Müdürü, hafız ve bestekar Amir Ateş oldu. Ajansın yeni sayısının birbirinden farklı konu ve konuklarla meraklıların beğenisine sunulduğunu ifade edilirken; Amir Ateş’le yapılan röportajın ana başlığının iş yapma ve bu işin sağladığı fayda, zarar kavramları üzerine olduğu belirtildi. Kendisiyle yapılan röportajda bir insanın neyi iyi yapıyorsa o işle meşgul olması gerektiğine inandığını ifade eden Ateş, “İyi yapılan işe fayda sağlanıyorsa devam etmeli, zarar getiriyorsa bu işten vazgeçilmeli” ifadelerine yer verdi.

"Farklı bir yorum, farklı bir bakış"

Farklı yorumu ve bakış açılarıyla fark edilenin derinliklerine inen gazeteci, yazar ve fikir adamı; Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bu sayıda “Bizi, Osmanlı ruhu ayağa kaldırabilir yeniden” ifadesiyle içeriği merak uyandıran yazısında dünü ve bugünü ele alıyor. Musikide ilham, musikişinasların arayışı, günümüzdeki ezan icraları gibi alt başlıkların yer aldığı röportajda musikişinaslık ve mevlid geleneği üzerinde duruluyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Serdivan Ajans’ın 37. sayısının Serdivan Belediyesi ve Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtildi.