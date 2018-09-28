Zengin içeriğinin yanı sıra farklı üslubuyla da okuyucuları tarafından ilgiyle takip edilen aylık şehir kültürü gazetesi Serdivan Ajans'ın yeni sayısı çıktı.

Önceki sayılarda olduğu gibi bu ayki sayısında da sayfalarına taşıdığı farklı konu ve konuklarıyla şehrin kültür ve sanat gündemine ışık tutan Serdivan Ajans, yeni sayısında Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Doğan Hızlan ile eleştiri üzerine gerçekleştirdiği röportajla okurlarının karşısına çıkıyor. Edebiyattaki eleştirinin bir ölçüde felsefeyi de geliştireceğini belirten Hızlan, eleştiri konusunun ele alınırken inandırıcı olması gerektiğine de vurgu yaparak, “Hep okudum, yazdım ve beğendiğimi başkalarıyla bölüşmek istedim. Ama tabi bölüşmek isterken de inandırıcı bir bölüştürme olacak. Kendimi de tatmin edeceğim, okuru da tatmin edeceğim. Onun için de İngiliz eleştirilerinin, Türk eleştirilerinin hepsini okudum” dedi.

Bu projelerden bir tanesinin Hz. Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki konumunu sarsmak olduğunu ifade eden Kaplan, “Müslümanlar, bu saldırıları püskürtebilecek köklü bir akidevi, fikri ve siyasi hazırlık yapabilirler, büyük bir medeniyet atılımı gerçekleştirilecek ilim, irfan ve hikmet yolculuklarına çıkacak yeni Gazaliler, yeni İbn Arabiler, yeni İbn Haldunlar, yeni Yunuslar, yeni Sinanlar olacak öncü kuşaklar yetiştirebilirlerse hem dışarıdan gelecek saldırıları daha rahat püskürtebilirler, hem de İslam'ın önümüzdeki yüzyıldan itibaren insanlığın geleceğini belirleyici bir rol oynamasını mümkün kılabilirler” diye konuştu.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise müzik kültürü, gelenekli sanatlarımız, biyografi, yorum, söyleşi ve koleksiyon köşelerinin yanı sıra twitter ve kitap ve film bölümünde yer alan farklı konularla Serdivan Ajans'ın bu sayısında da yine dopdolu olduğu belirtilirken, isteyen herkesin aylık şehir kültürü gazetesini Serdivan Belediyesi'nden veya Serdivan Fikir-Sanat Akademisi'nden ücretsiz olarak temin edebileceği ifade edildi.