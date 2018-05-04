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04 Mayıs 2018 12:42

Serdivan Belediye Meclisi gerçekleşti

Serdivan Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.

Serdivan Belediye Meclisi gerçekleşti

04 Mayıs 2018 12:42


Serdivan Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında alınan karar doğrultusunda, huzur hakları, Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla Mehmetçiklerimize bağışlanmıştı. Mayıs ayı olağan toplantısında, huzur haklarını bağışlamalarından ötürü Mehmetçik Vakfı’ndan gelen teşekkür metni meclis üyeleri ile paylaşıldı. Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar BAL imzalı mektupta, “Gücünü Yüce Türk Milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına meclis üyeleriniz adına yaptığınız bağışınızla önemli katkıda bulundunuz. Bu yüce davranışınız dolayısıyla Mehmetçiklerimiz adına şükranlarımı ve saygılarımı sunarım” denildi.



“MHP İl Başkanı Akar’ı tebrik etti”


Başkan Yusuf Alemdar gündem maddeleri öncesi Serdivan Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi, Avukat Ahmet Ziya Akar’ı MHP Sakarya İl Başkanı olması vesilesiyle tebrik ederek, başarılar diledi. Toplam 12 maddenin görüşüldüğü mecliste, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Komisyonun değerlendirmesinin ardından, Serdivan Belediye Meclisi 08 Mayıs 2018 tarihinde, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşmek üzere tekrar bir araya gelecek.




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