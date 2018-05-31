Serdivan Belediye personeli iftarda bir araya geldi

Düzenlenen iftar programına, belediye çalışanları programa aileleriyle birlikte katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan ve ailelere “Hayırlı Ramazanlar” temennisinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, minik misafirlerle de yakından ilgilendi.

İşçisinden memuruna tüm personelle Serdivan’a en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Alemdar, “Serdivan Belediyesi olarak biz büyük ve mutlu bir aileyiz. Serdivanımıza yapılan hizmetlerin tamamında emeği olan ve görevini özveri ile yerine getirmeye çalışan tüm personelimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah’tan birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyor, bizleri Ramazan-ı Şerif’e kavuşturduğu gibi inşaallah bayrama da kavuşturmasını diliyorum” dedi.