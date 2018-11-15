Serdivan Belediye Personeline PARDUS ve Bilgi Güvenliği Eğitimi

Serdivan Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim seminerlerinde yazılım ile entegre çalışan birimlerdeki tüm personel, PARDUS'un yanı sıra bilgi güvenliği noktasında da bilgilendirildi. Günümüzde meydana gelen siber güvenlik vakaları, yaşanmış örnekler üzerinden katılımcılara aktarılırken, dataların güvenliği noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve herhangi bir siber suç mağduriyeti yaşanması durumunda atılması gereken adımlar da belediye personeliyle paylaşıldı.

Dijital belediyecilik noktasında yerli ve milli teknolojiyi yakından takip ederek bu anlamdaki yeniliklere kendilerini hızla entegre ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “TUBİTAK tarafından geliştirilen yerli yazılım sistemi PARDUS'a Ekim ayı itibariyle geçiş yapmıştık. Hem tasarruf sağlamak hem de daha güvenli bir işletim sistemi kullanmak için PARDUS'u belediyemizin tüm birimlerinde uygulamaya başladık. Milli yazılım programı PARDUS'un verimli bir şekilde kullanılması için, tüm personelimize işletim sistemiyle ilgili eğitimler verirken, onları bilgi güvenliği noktasında da bilinçlendiriyoruz” dedi.

Milli teknolojideki değişim ve gelişimlerin, vatandaşlara hizmet sunumunda kolaylık sağladığına da değinen Başkan Alemdar, “Teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte bilgi güvenliğini sağlamak da bir o kadar önemli hale geldi. Vatandaşlarımıza her zaman en kaliteli hizmeti sunma gayretiyle hareket ederken, veri tabanımızın korunması noktasında personelimize düşen sorumlulukları da uzman eğitmenler nezdinde onlara aktarıyoruz” diye konuştu.