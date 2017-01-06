Serdivan Belediyesi beklenen kar yağışına hazır

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye olarak hafta sonu etkili olması beklenen yoğun kar yağışına hazır olduklarını söyledi.

Kış aylarının sorunsuz geçmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Başkan Alemdar, çalışmaların geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da asfalt şantiyesinde kurulan koordinasyon merkezinden yürütüldüğünü, Serdivan Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipmanla 7/24 müdahaleye hazır olduklarını söyledi. Alemdar, karla mücadele ekiplerinin eğitim kurumları, hastaneler, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlar başta olmak üzere Serdivan’ın merkezinden en uç noktasına kadar, 24 saat kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam edeceğini kaydetti.

Başkan Alemdar, gelişi güzel park edilen araçlar nedeniyle tuzlama ve kar küreme araçlarının özellikle ara sokaklara müdahale etmekte zorlandığını belirterek, karla mücadele çalışmalarının aksamaması ve düzenli olarak devam etmesi için vatandaşların araç parklanmaları konusunda ekiplere yardımcı olmalarını istedi.