Serdivan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

Toplantı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyon kapsamında şehit düşen Uzm. Çvş. Ömer Özdemir için yaptığı konuşmayla başladı. Terörist eylemlerle ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin asla amacına ulaşamayacağını belirten Alemdar, “Tüm şehitlerimizle birlikte Ömer kardeşimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Kaynarca da yaşanan sel felaketine de değinen Alemdar, bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, felakette tek tesellinin herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Konuşma sonrası 15 maddelik gündeme geçildi. İmar tadilat planları ile ilgili olan maddeler İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edilirken, 2019 mali yılı bütçesinin görüşülmesi ve 2019 mali yılı ücret tarifesi ile ilgili maddeler de görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Meclis toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen bütçe ile ilgili maddelerin tekrar görüşülmesi için 9 Ekim 2018 Salı günü tekrar toplanmak üzere sona erdi. Okul dersleri kapsamında belediye meclis toplantısını takip eden SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle toplantı sonrası bir araya gelen Başkan Alemdar, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.