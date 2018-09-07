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07 Eylül 2018 14:52

Serdivan Belediyesi spor tesisleri göz kamaştırıyor

Serdivan Belediyesi’nin Kazımpaşa’da hayata geçirdiği Spor Tesisleri, modern yapısının yanı sıra sporcular için de tüm detayları bünyesinde barındırıyor.

Serdivan Belediyesi spor tesisleri göz kamaştırıyor

07 Eylül 2018 14:52


Serdivan Belediyesi tarafından 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen spor tesislerinin, sezonun açılması ile birlikte sporculara hizmet vermeye başladı. Bay ve bayan hakem odaları, soyunma odaları, revir, yönetici, malzeme ve çamaşır odalarının yanı sıra; eğitim salonu, mutfak ve yemekhanenin de bulunduğu komplekste sporcular için 11 adet konaklama odası da yer alıyor. İki adet antrenman sahasının da yer aldığı tesis yamaç paraşütü meraklılarına da hizmet veriyor. Şehrin yanı sıra çevre illerden de yamaç paraşütü yapmak için Serdivan’a gelen amatör pilotlar, Kırantepe’den gerçekleştirecekleri ilk uçuş öncesi deneme uçuşlarını ve eğitimlerini spor tesislerindeki çim sahada gerçekleştiriyor.


Pilotlar, Serdivan Kırantepe’nin yamaç paraşütü meraklıları tarafından öncelikli tercih edilen pistlerden biri olduğunu dile getirirken; Belediyenin hizmete soktuğu tesisin hem lokasyon hem de yumuşak hava akımları bakımından uçuş öncesi eğitimler için son derece elverişli olduğunu belirterek, tesisin bölgeye kazandırılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.




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