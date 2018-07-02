Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:26

Serdivan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Temmuz ayu meclis toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

02 Temmuz 2018 16:26


Serdivan Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Milletimiz kararını huzur ve istikrarda devam etme yolunda vermiştir. Seçimlerimizin ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Milletimiz bir kez daha şunu net bir şekilde belirtmiştir ki; ülkemizde dışarıdan gelen seslerin, başkalarının dediği olmuyor. Milletimizin dediği oluyor” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rekor bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Başkan Alemdar, Cumhur ittifakının gücü sayesinde, Türkiye’nin hedeflerine doğru hızla yol alacağını söyledi. Toplam 6 maddenin görüşüldüğü Temmuz ayı meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Komisyonu’nda karara bağlanan 5 madde oy birliği ile kabul edilirken, bir madde görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç