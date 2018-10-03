Serdivan Belediyesi'nden etiket denetimi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüketici haklarını korumak ve kollamak amacıyla Serdivan'da vatandaşlara satış yapılan ürünlerin denetimlerini sıklaştırdı.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünleri ve saklanma koşullarını denetledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik hakkında işletme sahipleri ve çalışanlar bilgilendirilirken, tespit edilen eksiklikler tutanakla kayıt altına alındı. Vatandaşların yanı sıra bölge esnafının da herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlere devam edeceklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “İlçemiz genelinde vatandaşlarımıza satış yapılan tüm noktalarda zabıta ekiplerimiz tarafından ürünler ve fiyat etiketleri tek tek denetleniyor. Reyondaki ürünlerin fiyatları kasada da kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızın hem ekonomik hem de sağlık noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu denetimleri sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Satıcı ve tüketici arasındaki dengeyi korumak”

Yapılan kontrollerde bölge esnafının da bilgilendirildiğini belirten Alemdar, tüm vatandaşlardan da aynı hassasiyeti beklediklerini dile getirerek; “Belediye olarak denetimlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Bu noktada aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Alışveriş esnasında reyondaki ürünlerin fiyatını kasada da kontrol ederek satın almalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda tüm talep ve şikayetlerini Belediyemizin 444 54 50 numaralı çağrı merkezi üzerinden 7/24 iletebilir. Gayemiz hem esnafımızın, hem de vatandaşlarımızın haklarını gözeterek satıcı ve tüketici arasındaki dengeyi korumak” dedi.