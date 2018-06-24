Serdivan Çocuk Akademesi Yaz Okulu Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

İki gün boyunca süren tanıtım günlerinde, çocuklar ve aileleri Serdivan Çocuk Akademisi’ni ziyaret ederek 19 farklı branştaki kulüp hakkında, her dersin kendi eğitmeninden bilgi alma fırsatı bularak çeşitli uygulamaları inceledi. Birbirinden farklı içerikteki atölye çalışmalarını hem görme hem uygulama fırsatı bulan minik öğrenciler, ilgileri doğrultusunda istedikleri kulüplere kayıt yaptırdılar.

Şenlik havasında geçen tanıtım günleri boyunca kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler çeşitli müzik aletlerini çaldı, birbirinden farklı oyunları oynadı ve bu uygulamalar sonucunda 6 hafta boyunca almak istedikleri eğitim ve eğlence faaliyetlerine karar verdiler. Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre; kulüp faaliyetlerini yerinde uygulayarak karar verme imkanı bulan öğrencilerin heyecanlı oldukları ifade edilirken 2 gün süren tanıtım günleri kapsamında 500 öğrencinin her birinden üç kulüp faaliyeti olmak üzere bin 500 kayıt alındığı belirtildi.

Açıklamada; 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Yaz Okulu için kayıtların devam ettiği ve başvuruda bulunmak isteyen öğrenci ve velilerin Serdivan Belediye hizmet binası yanındaki Çocuk Akademisi’ne gelmelerinin yeterli olduğu ifade edildi.