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Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemi eğitimlerinde ilk haftayı tamamladı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde açılan Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemi eğitimlerinde ilk haftayı tamamladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açılan Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemi eğitimlerinde ilk haftayı tamamladı.


Eğitimlerin başlaması ile birlikte akademi kayıtlı öğrencilerinin yanı sıra il genelindeki ilk ve orta dereceli okullardan gelen misafir öğrencileri de ağırlıyor. Bu kapsamda Çocuk Akademisi'nin ilk hafta misafir öğrencileri, Adapazarı Fatih İlkokulu öğrencileri oldu. “Misafir Okul Projesi” ile ilgili bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında il genelindeki okullardan gelen öğrencilerin haftanın 2 günü Serdivan Çocuk Akademisi'ndeki kulüp çalışmalarına katılarak, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetme imkanı bulacak" dedi.


Hayata geçirilen bu uygulamayla öğrencilere ve öğretmenlere Serdivan Çocuk Akademisi'nin faaliyetlerinin tanıtıldığını belirten Başkan Alemdar, "Fikir ve Sanat Akademimiz bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Çocuk Akademimizde öğrencilerimize bilgiyi sosyal değerlerle birlikte öğretiyoruz. Onları geleceğe hazırlarken en temel gereksinimlerinden olan eğlenceyi de yine kulüp çalışmalarımız ekseninde yavrularımıza sunarak onların okul derslerindeki motivasyonlarına da destek oluyoruz" diye konuştu.


İl genelindeki okulların projeye yoğun ilgi ve katılım gösterdiğine de değinen Alemdar, "Sınıf öğretmenlerimizden aldığımız olumlu tepkiler hayata geçirdiğimiz bu projenin okullara büyük katkı sağladığını gösteriyor. Biz, bu ülkenin yarınları olan yavrularımızın geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için her zaman yanlarındayız. Çünkü biliyoruz ki; eğitim noktasında çakılan her çivi, atılan her adım sadece bugüne değil geleceğe yönelik bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

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