Serdivan Çocuk Akademisi Öğrencileri mutluluklarını paylaştı

Temel Dini Bilgiler dersi kapsamında eğitim gören 75 öğrenci, adab-ı muaşeret kurallarından Kur’an-ı Kerim eğitimine kadar birçok farklı konuda uzman eğitmenlerden ders aldı. Temel Dini Bilgiler dersini tercih eden ve yaşları 5 ile 17 arasında değişen 75 öğrenci gösterdikleri özveri ile beş hafta içerisinde temel eğitimi tamamlayarak Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladı. Serdivan Çocuk Akademisi yetkilileri de eğitimlerin son haftasında, Temel Dini Bilgiler dersinde başarı gösteren ve Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilere, düzenlenen organizasyonda başarı belgesiyle birlikte çeşitli hediyeler takdim etti.

Temel Dini Bilgiler dersinde, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatını ve ahlakını dinleyerek, toplumsal değerleri öğrenen öğrencilere, öğrendiklerini günlük yaşantılarında hayata geçirmeleri noktasında da yol gösteriliyor. Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada Yaz Okulu kapsamında düzenlenen Temel Dini Bilgiler derslerinde amacın öğrencilere sadece Kuran okumayı öğretmek olmadığı ifade edilirken, Kur’an-ı Kerim derslerinin yanı sıra adab-ı muaşeret eğitimi ile de toplum içerisindeki davranış ve usul hakkında çocukların uygulamalı olarak bilgilendirildiği belirtildi.