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Serdivan Çocuk Akademisi yeni döneme merhaba diyor

Tanıtım günleri kapsamında, hafta sonu iki gün boyunca minik misafirlerini aileleriyle birlikte Serdivan’da bulunan bir AVM’de ağırlayan Serdivan Çocuk Akademisi, 25 Eylül Salı günü güz dönemi kayıtlarına başlıyor.

Tanıtım günleri kapsamında, hafta sonu iki gün boyunca minik misafirlerini aileleriyle birlikte Serdivan'da bulunan bir AVM'de ağırlayan Serdivan Çocuk Akademisi, 25 Eylül Salı günü güz dönemi kayıtlarına başlıyor.


Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım günlerinde Serdivan Çocuk Akademisi çatısı altında icra edilen çalışmalar Akademi yetkilileri tarafından ebeveynlerle paylaşılırken, yeni dönemde gerçekleştirilecek kulüp faaliyetleri hakkında da aileler bilgilendirildi. Güz döneminde 7-14 yaş arası öğrencileri 21 farklı kulüple karşılamaya hazırlanan Serdivan Çocuk Akademisi, 25 Eylül Salı günü başlayacak kayıtların ardından 8 Ekim Pazartesi günü yeni döneme merhaba diyecek.


Öğrenciler 14 hafta boyunca; İngilizce, renkli düşler, temel dini bilgiler, moda atölyesi, ebru, çini, hüsn-i hat, zeka oyunları, karikatür, ritim, kilim dokuma ve neşeli bilimin yanı sıra; resim, drama, gitar, işaret dili, Arapça, skills and speaking (beceri ve konuşma) seramik, minyatür ve güzel sanatlar liselerine hazırlık kulüplerinde eğitim alacak. Serdivan Çocuk Akademisi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi eğitim programlarına katılmak için herhangi bir şart aranmadığı belirtilirken, 7-14 yaş arası tüm öğrencilerin velileri ile birlikte Serdivan Çocuk Akademisi'ne başvurarak kulüp çalışmalarından ücretsiz olarak istifade edebileceği ifade edildi.

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