Serdivan Çocuk Akademisi’nden çocuklar için yaz okulu

Akademi bu dönem de öğrencileri eğlence ve eğitimle buluşturacak.

6 haftalık program kapsamında çocuklar; Temel Dini Bilgiler dersinin yanında Ebru, Seramik Şekillendirme, Zeka Oyunları, İngilizce Oyunlar, Hüsn-i Hat, Yazı Atölyesi, Müzik Kültürü, Kilim Dokuma, Neşeli Bilim, Resim, Çini kulüplerinden dördünü tercih edebilecek. Kulüp çalışmaları haricinde ayrıca atölye, gezi, piknik ve havuz gibi çeşitli etkinliklerden de istifade edebilecekler. Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada; ilköğretim 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf seviyesindeki çocuklar için hazırlanan yaz okuluna başvuruların 19 Haziran Pazartesi günü itibari ile başladığı belirtilirken, son günün 21 Haziran Çarşamba olduğu bildirildi.

Kayıt için öğrencilerin, nüfus kağıdı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte velilerinin nezaretinde Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’ne şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.