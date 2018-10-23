Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin açılış dersine yoğun ilgi

Dr. Mahmut Kaya ile yaptı.

Ders öncesi Prof. Dr. Mahmut Kaya ile bir araya gelerek sohbet eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin bilimsel, felsefî ve sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla 2012 yılında hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Alemdar, Akademi'nin geride kalan 6 sene içerisinde dünya çapında tanınan isimlerle birlikte ulusal ve uluslararası konferanslara ev sahipliği yaptığını ifade etti. Akademi'nin 24 saat hizmet veren kütüphanesi ile araştırmacılara felsefe, sanat ve sosyal bilimler alanında geniş bir literatür sunduğunu da hatırlatan Alemdar, aylık yayımlanan şehir kültürü gazetesi Serdivan Ajans'ın da bu çatı altında hayat bulduğunu belirtti.

Kendi kalemiyle ele aldığı şiirleri Başkan Alemdar ve misafirlerle paylaşan Prof. Dr. Mahmut Kaya bir düşünce ya da bir maddenin dünyanın her yerinde standart bir kalıpla üretildiğini ve her şeyin bu standartlar dahilinde şekillendiğini ifade ederek Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin ortaya koyduğu çalışmalarla yeniliklere ışık tuttuğunu söyledi. Sohbet sonrası Akademi meydanındaki öğrencilerle “Medreseden Üniversiteye Bilginin Serüveni” konu başlığıyla söyleşi yapan Prof. Dr. Mahmut Kaya'yı Başkan Alemdar da misafir olarak takip etti.

Söyleşiyi, Sakarya Üniversitesi'nden akademisyenlerin yanı sıra İlahiyat Fakültesi ve Felsefe Bölümü öğrencileri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Söyleşisinde dilin düşünce yapısının temel malzemesi olduğunu belirten ve Batı Dünyasının Rönesans'tan itibaren dinleriyle kavgalı olduğuna değinen Kaya, “İlmimizi, sanatımızı, medeniyetimizi kısaca her şeyimizi dilimize borçluyuz. Dilimizin ürettiği kelime ve kavramlar zihnimizin, duygularımızın, zevkimizin ürünü ise o medeniyet, o kültür bizimdir.Başkalarının ürettiği, anlam yüklediği kelimelerle ancak mukallit oluruz. Taklit ise hiçbir zaman orijinalın yerini tutmaz. Bu kavgayı şimdi de İslam coğrafyasına taşıyorlar. Bir takım kendini bilmez de bilerek ya da bilmeyerek onlara sözcülük yapıyor. İslam dünyasında Batı'da olduğu gibi yüz yıl süren mezhep kavgaları yoktur. Batı'nın elleri ve vicdanları kanlıdır. Müslümanları barbar olarak niteleyen Hristiyan dünyası son yüzyılda iki büyük dünya savaşı çıkarmış ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur” dedi.

Son 40 yılda Türkiye'nin eğitim noktasında ortaya koyduğu çalışmaları başka bir milletin yapamadığına da değinen Prof. Dr. Mahmut Kaya, “Son 40 yılda bizim yaptığımız çalışmaları yapan bir millet daha yoktur. Gelecek yıllar bizim yıllarımız olacaktır. Şu an Türkiye'de yaklaşık 25 milyon öğrenci, 200 üniversite var. Biliyorsunuz nicelikler nitelikleri ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu beni, önümüzdeki yıllar adına umutlandıran bir gelişme. Gençler çok çalışın gelecek bizim” diye konuştu.

Program sonrası Sakarya Üniversitesi öğrencileriyle sohbete devam eden Prof. Dr. Mahmut Kaya, öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.