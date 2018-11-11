Serdivan Fikir ve Sanat'ta Politika Teorisi konuşuldu

Dr. Ali Yaşar Sarıbay'ın koordinatörlüğündeki “Politika Teorisi” dersiyle misafirlerini ağırlıyor.

Akademik Kültürel Çalışmalar programı kapsamında gerçekleştirilen “Politika Teorisi” dersinde politika kavramının Aristoteles'ten günümüze kadar olan serüveni incelenirken politika ile siyaset arasındaki ayrım da örneklerle ele alınıyor. Politikanın amaca ulaşmak için üretilen düşünsel bir yöntem olduğunu ifade eden Prof. Sarıbay, siyasetin ise devletin yönetilmesi anlamına geldiğini belirterek iki kavram arasındaki farkları Akademi öğrencileriyle paylaşıyor. Farklı düşünürlerin politika teorisi üzerine yaklaşımlarını da katılımcılara aktaran Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay Türkiye'nin politika konularına da değinerek, pratik hayatın yanı sıra gündemi belirleyen olayların analizini yaparak öğrencileri bilgilendiriyor.