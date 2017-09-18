Serdivan ’Kitap Fuarı’ açıldı

Serdivan ilçesinde bulunan eski belediye binası yanında kurulan fuarın açılışına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Ayhan Sefer Üstün ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimi öncesi Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yaptığı konuşmada, "Burada gerçekleştirdiğimiz fuarı artık her sene düzenlemeyi planlıyoruz. Bu bölgede hem öğrencilerimize hemde Sakaryalı hemşehrilerimize katkı sağlayacak olan, kültür, medeniyet ve tarihimize ışık tutacak olan faaliyetlerimizde bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. İlkini yaptığımız festivalin ilçemize ve kente hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış kurdalesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi, kitapları inceledi. Açılan kitap fuarı 1 hafta boyunca gezilebilecek.