Serdivan Meclisi iftarda buluştu

Mecliste grubu bulunan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerinin katıldığı iftar programında, eski Ramazanlar ve bayramlar yad edilirken güncel siyasi gelişmeler de değerlendirildi. Serdivan Belediyesi olarak, bugüne kadar meclisin uyum içerisinde çalıştığını ve tüm meclis üyelerinin özveriyle görev yaptığını belirten Başkan Yusuf Alemdar, bunun temelinde de herkesin ortak gayesinin Serdivan’a ve Serdivanlı vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitinge de değinen Alemdar, "Bu birliktelikte aslolanın muhabbet. Rabbim birlikteliğimizi, milletimize olan hizmet aşkımızı, aramızdaki muhabbeti, dostluğu ziyadeleştirsin ve daim kılsın. Sıcağa ve neme rağmen hemşehrilerimiz, hem Serdivan’dan Demokrasi Meydanı’na kadarki araç güzergahında hem de alanda Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı. O gün gerçekten bir kez daha anladık ki; Sakarya’nın Cumhurbaşkanımıza ayrı bir sevdası, muhabbeti var. İnşallah bu muhabbetin tezahürünü de 24 Haziran akşamı hep birlikte göreceğiz” dedi.

İftar sonrası, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyeleri birlikte Serdivan Zaman Park’a geçerek çay eşliğinde sohbete devam ettiler.