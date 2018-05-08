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08 Mayıs 2018 15:44

Serdivan Trafik Park’a Kocaeli’den misafir

Serdivan Trafik Park, Trafik ve İlkyardım Haftası’nda Kocaeli Bahçeşehir Koleji öğrencilerini ağırladı.

Serdivan Trafik Park’a Kocaeli’den misafir

08 Mayıs 2018 15:44


Hizmete girdiği 2011 yılından bu yan, her sene öğrencileri ile birlikte uygulamalı trafik eğitimlerine katılan Kocaeli Bahçeşehir Koleji, bu yıl Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında 4. sınıf öğrencileriyle Serdivan Trafik Park’a misafir oldu. Program kapsamında minik öğrenciler aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra, 10 bin metrekare alan üzerine kurulan alanda trafik kurallarının anlatıldığı teorik eğitimin ardından ilk sürüş deneyimlerini de yine eğitmenler gözetiminde yaşadılar. Öğrenciler pedallı araçları kullanarak öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı buldu.


Eğitimin ardından minikler, alanda kurulu trambolinin tadını arkadaşları ile birlikte çıkarırken elektrikli mini trenle alanı gezme imkanı da buldular.




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