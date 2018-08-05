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05 Ağustos 2018 16:12

Serdivan Trafik Park’a yaz döneminde de yoğun ilgi

Uygulamalı trafik eğitimlerinin yıl boyu devam ettiği Serdivan Trafik Park, yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor.

Serdivan Trafik Park’a yaz döneminde de yoğun ilgi

05 Ağustos 2018 16:12


Uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra, ilk sürüş deneyimi ve çeşitli oyun gruplarıyla alternatif eğitim ve eğlence imkanı sunan Serdivan Trafik Park, yaz tatilinde ziyarete gelen minikleri bilinçli sürücü olma yolunda eğlendirerek eğitiyor. Trafik Park eğitim salonunda gördükleri derste teorik bilgileri edinen öğrencilerin ilk sürüş heyecanına aileleri de ortak oluyor. Minikler alanda bulunan tren, trambolin, golf ve birbirinden farklı oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkanı da buluyor.


Serdivan Trafik Park yetkililerinden yapılan açıklamada; trafik parkın her gün 08.00-22.00 saatleri arasında tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiği belirtilirken, golf bahçesinin ise 17.00-22.00 saatleri arasında minik ziyaretçilere kapılarını açtığı ifade edildi.




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